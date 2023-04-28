Два вертолета армии США разбились на Аляске

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Два вертолета Apache армии США разбились во время тренировочного полета на Аляске. Об этом сообщило военное командование в социальных сетях.

"Два вертолета AH-64 Apache из 1-го ударного батальона 25-го авиационного полка Форт-Уэйнрайт разбились недалеко от Хили, штат Аляска, возвращаясь с тренировочного полета", – говорится в заявлении командования.

Уточняется, что на месте происшествия работают спасатели. Инцидент расследуется, более подробной информации о случившемся не сообщается.

В начале марта в США небольшой одномоторный самолет потерпел крушение в районе Лонг-Айленда под Нью-Йорком. В самолете находились три человека – один из них погиб, другие получили различные травмы.

До этого в штате Алабама в США военный вертолет рухнул на шоссе. В результате происшествия никто из экипажа вертолета не выжил.