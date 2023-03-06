В США небольшой самолет рухнул под Нью-Йорком, один человек погиб

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В США небольшой одномоторный самолет потерпел крушение в районе Лонг-Айленда под Нью-Йорком. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

В самолете находились трое человек – один из них погиб, другие получили различные травмы. Сообщается, что полицейский вертолет доставил пострадавших в ближайшую больницу.

По информации местных властей, самолет упал в заросли деревьев и кустарника. В результате падения воздушного судна на земле никто не пострадал.

В данный момент устанавливаются причины и подробности крушения самолета.

Ранее сообщалось, что еще один поезд американской компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо в США. В компании заверили, что этот поезд не перевозил никаких опасных или токсичных материалов.

До этого в штате Огайо, в городе Кливленд, произошел крупный пожар на одном из заводов. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

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