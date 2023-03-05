Десять человек погибли в огне после ДТП с автобусом в Перу

Фото: exitosanoticias.pe/Darvis Paz Castillo

Десять человек скончались в результате аварии с автобусом в центре Перу. Об этом информирует радио RPP.

По данным СМИ, после ДТП госпитализировали семь пострадавших.

"Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш", – говорится в сообщении.

Пожар произошел после аварии. Уточняется, что водитель мототакси скончался, а водителя автобуса доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Кстовском районе возле деревни Ржавка Нижегородской области. По словам министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова, после аварии погиб один человек.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!