Вертолет санавиации разбился в Волгоградской области, один человек погиб

Фото: ТАСС/Александр Папырин

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В результате крушения вертолета один член экипажа погиб.

По информации "Интерфакса", вертолет потерпел крушение под Волгоградом из-за технической поломки. Уточняется, что после высадки пострадавшего и медиков вертолет возвращался на площадку – в этот момент пилот обнаружил неисправность. Он доложил о ней диспетчеру, но затем связь с ним пропала.

Позднее вертолет обнаружили разрушенным, пилота не удалось спасти. Он не долетел до аэродрома около 5 километров.

Ранее сообщалось, что легкомоторный украинский самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал пограничный отряд.

В момент задержания пилота сотрудниками ведомства и силовых спецслужб региона у него обнаружили автомат, магазины к нему и бронежилет. По словам представителя Росгвардии, пилот заявил, что за выполнение некоего задания ему обещали 50 тысяч гривен. В отношении пилота незамедлительно организовали ряд проверок.

Позже стало известно, что задержанным пилотом оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов. Советский районный суд Брянска арестовал его до 4 мая.