Пилотом сбитого под Брянском самолета оказался 67-летний частный летчик Морозов – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Задержанным пилотом украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов. Об этом сообщает RT.

Морозов научился летать в возрасте 50 лет. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, который он оборудовал под аэродром.

В 2018 году Морозов записал видео, в котором заявил, что его "мировоззрение поменялось" в 2014 году и он стал помогать ВСУ вместе со своим вторым пилотом. Вместе они были заняты тем, что вывозили раненых военных, а также патрулировали над дорогами и лесами, пишет RT.

В 2016 году летчик вместе со вторым пилотом создали "Гражданский воздушный патруль", переквалифицировавшись в гражданскую санавиацию. Работу в ней они использовали для сбора пожертвований.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет украинской стороны потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал пограничный отряд.

В момент задержания пилота сотрудниками ведомства и силовых спецслужб региона у него обнаружили автомат, магазины к нему и бронежилет. По словам представителя Росгвардии, пилот заявил, что за выполнение некоего задания ему обещали 50 тысяч гривен.

В отношении пилота незамедлительно организовали ряд проверок.

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