В Росгвардии раскрыли обстоятельства падения украинского самолета в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Украинский легкомоторный самолет, упавший в районе Бутовска Брянской области, по предварительным данным, управлялся средствами связи без использования второго судна. Об этом ТАСС сообщил представитель Росгвардии.

"Предположительно, пилота вели по средствам связи. Второго самолета не было. С его (пилота. – Прим.ред.) слов, (за выполнение задания. – Прим.ред.) ему обещали 50 тысяч гривен", – сообщил собеседник агентства.

Представитель Росгвардии добавил, что в момент задержания пилота сотрудниками ведомства и силовых спецслужб региона у него обнаружили автомат, магазины к нему и бронежилет.

"Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", – заявил он.

О крушении легкомоторного самолета стало известно вечером 5 апреля. Пилота задержали на месте при попытке скрыться на украинскую территорию. В отношении него незамедлительно организовали ряд проверок.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!