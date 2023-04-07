Суд арестовал украинского пилота, потерпевшего крушение в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области"

Советский районный суд Брянска арестовал украинского пилота, потерпевшего крушение в Брянской области и задержанного российскими силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать в отношении Морозова Александра Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления в части 1 статьи 322 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 29 дней, до 4 мая", – заявил судья.

Ранее сообщалось, что легкомоторный украинский самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал пограничный отряд.

В момент задержания пилота сотрудниками ведомства и силовых спецслужб региона у него обнаружили автомат, магазины к нему и бронежилет. По словам представителя Росгвардии, пилот заявил, что за выполнение некоего задания ему обещали 50 тысяч гривен. В отношении пилота незамедлительно организовали ряд проверок.

Позже стало известно, что задержанным пилотом оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов. Брянский областной суд вменяет ему незаконное пересечение границы.

В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!