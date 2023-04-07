Пилоту сбитого самолета в Брянской области вменяют незаконное пересечение границы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Брянский областной суд вменяет украинскому пилоту, который был задержан после крушения самолета в Брянской области, незаконное пересечение границы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержанному меру пресечения изберет Советский районный суд в пятницу, 7 апреля.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет украинской стороны потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилота задержал пограничный отряд.

В момент задержания пилота сотрудниками ведомства и силовых спецслужб региона у него обнаружили автомат, магазины к нему и бронежилет. По словам представителя Росгвардии, пилот заявил, что за выполнение некоего задания ему обещали 50 тысяч гривен.

В отношении пилота незамедлительно организовали ряд проверок.

Позже стало известно, что задержанным пилотом украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области, оказался 67-летний частный летчик Александр Морозов.



В Брянской области задержан украинский пилот, который исследовал местность

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