Беспилотник упал на территорию жилого дома в Клинцах под Брянском

Фото: ТАСС/Александр Река

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию жилого дома в городе Клинцы Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла", – сообщил он.

Сейчас на месте падения летательного аппарата работают оперативные службы региона. Они ликвидируют последствия произошедшего.

До этого падение беспилотника произошло на территории международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Объект незамедлительно исследовали на наличие взрывоопасных устройств. По результатам проверки выяснилось, что БПЛА не представлял опасности.

