Подавший сигнал тревоги самолет рейса Сургут – Москва сел в Перми

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Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Москву, благополучно приземлился в Перми после подачи сигнала тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Между тем в самой авиакомпании рассказали, что причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

О том, что лайнер, следовавший рейсом Сургут – Москва, подал сигнал тревоги, стало известно ранее в понедельник. Самолету Boeing пришлось развернуться, чтобы сесть в Перми.

Ранее, 11 мая, пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Соответствующее решение было принято экипажем судна из-за разрушения одной из стоек шасси. Посадка прошла благополучно.

