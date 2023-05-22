17:28Происшествия
Самолет рейсом Сургут – Москва подал сигнал тревоги
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пассажирский лайнер, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС.
Сообщив о нештатной ситуации, Boeing развернулся для посадки в Перми. Подробности ЧП уточняются.
4 мая пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus 320, летевший из Казани, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. В салоне самолета сработал датчик открытия дверей. Борт совершал полет из Казани в Москву.
3 мая самолет, следовавший рейсом Стамбул – Москва совершил экстренную посадку в Сочи из-за технических проблем. На борту находились 44 человека.
Самолет из Стамбула аварийно приземлился в Сочи
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