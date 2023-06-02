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Транспорт

"Техно": появился макет будущего электромобиля компании Tesla

"Техно": появился макет будущего электромобиля компании Tesla

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Появился макет будущего электромобиля компании Tesla. Отмечается, что в силуэте авто присутствует короткий капот и покатая линия крыши. Других подробностей нет.

Аэрокосмическая компания Axiom Space провела второй коммерческий полет, во время которого туристы будут оказывать помощь сотрудникам МКС в работе над экспериментами и научными проектами.

В Канаде представлен бот с искусственным интеллектом и возможностью выполнять более 100 задач в сфере розничной торговли. Робот может поднимать предметы весом до 25 килограммов и ездить со скоростью до 4,8 километра в час.

Корейские инженеры разработали технологию, благодаря которой роботы смогут ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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