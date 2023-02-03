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Политика

Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс

Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс

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Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс. Некоторые эксперты называют их убийцами иностранных танков Abrams и Leopard 2.

В данный момент специалисты загружают в память машин образцы целей, отрабатывают алгоритмы ведения боя в составе группы этих роботов, а также устанавливают на платформы мощное противотанковое вооружение.

Военные эксперты отмечают, что российская армия перебрасывает в зону спецоперации новейшее вооружение, например, танки Т-72Б3М. Эта бронетехника после глубокой модернизации получила дополнительную защиту и увеличила боевую мощь. Теперь они могут пробивать броню толщиной до 60 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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