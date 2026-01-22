Аэропорт Внуково предупредил о задержке багажа на рейсе Стамбул – Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80 чемоданов пассажиров рейса Стамбул – Москва авиакомпании AJet остались незагруженными в аэропорту вылета, сообщили в пресс-службе Внуково.

Речь идет о рейсе VF 277, вылетевшем из турецкого города в 00:39 в четверг, 22 января.

"Уважаемые пассажиры. <...> К сожалению, 83 единицы багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", – говорится в сообщении.

В авиагавани заверили, что перевозчик уже принимает все необходимые меры для скорейшей доставки багажа.

Схожая ситуация во Внуково произошла и в середине января. Тогда более 200 единиц багажа не попали на рейсы Utair и AJet. В частности, на рейсе UT-716 компании Utair отсутствовало 143 единицы багажа, а на рейсе VF 275 турецкой AJet не было загружено 87 единиц.

В обоих случаях проблему допустили в аэропортах отправления. Пассажирам рекомендовали обращаться в службы авиакомпаний для розыска багажа и компенсаций.