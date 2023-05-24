Более 550 велопарковок появилось у популярных мест в Москве

Более 550 велопарковок установили в Москве у популярных мест. В основном они есть у станций метро, например, "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира" и другие, сообщили в департаменте транспорта.

По словам заммэра Максима Ликсутова, оставить на парковках можно порядка 1 300 велосипедов или 2 700 самокатов. Места для средств индивидуальной мобильности предлагают как сами москвичи, так и специалисты, которые изучают активность жителей города и карту их передвижений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.