Кабмин утвердил эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в общественном транспорте

Фото: Агентство "Москва"/Александра Липкина

Российское правительство одобрило указ о проведении эксперимента по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, следует из телеграм-канала кабмина.

С 1 июня в стране начнут испытывать механизм, позволяющий льготникам оформить виртуальную соцкарту. Эксперимент пройдет на добровольной основе в заинтересованных регионах.

"Для оплаты проезда такой картой достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система определит, есть ли у гражданина необходимая льгота, и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд", – говорится в сообщении.

Чтобы создать виртуальную карту, следует привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay. После гражданин должен отправить заявку на оформление карты на портале "Госуслуги". Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что в столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Пока сервис оценивается на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца. По словам заммэра города Максима Ликсутова, виртуальную "Тройку" можно выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы".