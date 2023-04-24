В Москве выпустили карты "Тройка" в честь 100-летия ЦСКА

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К юбилею ЦСКА в Москве выпустили тематические проездные "Единый" на одну и две поездки, а также транспортные карты "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"К 100-летию со дня основания Центрального спортивного клуба Армии специально для болельщиков создана коллекционная "Тройка" – всего 5 тысяч карт, а также тематический проездной "Единый" тиражом 200 тысяч экземпляров. Поздравляем ЦСКА и их фанатов с праздником", – приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Приобрести тематические проездные можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, а карту "Тройка" – на станциях Большой кольцевой линии метро.

В 2023 году клубу ЦСКА исполнилось 100 лет. За время своего существования спортивная организация подготовила 15 468 чемпионов СССР и России, открыла 33 спортивные школы и 21 спортивный центр.

Ранее в Москве выпустили лимитированные "Тройки" по случаю 100-летия ФК "Динамо". Тираж составил 5 тысяч экземпляров. Их можно купить в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине столичного метрополитена.