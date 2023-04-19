Лимитированные "Тройки" по случаю 100-летия ФК "Динамо" выпустили в Москве

Фото: леграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематические карты "Тройка" по случаю юбилея футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В честь 100-летия со дня основания "Динамо" выпущена лимитированная коллекция карт "Тройка". <...> Поздравляем "Динамо" и их фанатов с праздником", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Тираж проездных составляет 5 тысяч экземпляров. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине столичного метрополитена.

Ранее в Москве выпустили брелоки "Тройка" с изображениями животных из Красной книги России. Всего доступно четыре варианта дизайна – с оленем, орланом, каланом или моржом.

