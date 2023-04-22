Дептранс совместно с ЗАГС выпустили тематические "Тройки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс совместно с ЗАГС выпустили тематические карты "Тройка" в четырех дизайнах к празднику Красная горка. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Согласно поверьям, именно на Красную горку создаются крепкие семьи", – отметили в ведомстве.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что всего было выпущено 10 тысяч тематических карт. Их можно приобрести в кассах на станциях Большой кольцевой линии.

В Дептрансе уточнили, что в день Красной горки, 22 апреля, сотрудники ЗАГС будут дарить "Тройки" всем, кто заключает брак.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Москве выпустили тематические карты "Тройка" по случаю юбилея футбольного клуба "Динамо".

Тираж проездных составляет 5 тысяч экземпляров. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине столичного метрополитена.

