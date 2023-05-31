В Минпромторге РФ предложили отменить упрощенный техрегламент в автопроме к 2024 году

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Минпромторг РФ направил в правительство проект постановления о постепенном возвращении обязательных требований техрегламента к 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Альберта Каримова.

"Упрощенный техрегламент вводился как необходимая мера, которая позволяла нашим производителям выпускать продукцию в текущих условиях, однако отрасль уже готова к поэтапному выходу из 855-го постановления с учетом частичного продления его действия до 1 февраля", – отметил Каримов.

Он добавил, что в проекте постановления обозначены сроки возвращения к требованиям техрегламента.

Ранее Федеральная налоговая служба опубликовала список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Всего в список вошли 449 автомобилей, из которых 174 – дороже 15 миллионов рублей.

В перечень в том числе попали Bentley Continental, Aston Martin Vantage, BMW X6, X7, M8 и прочие, Ferrari Spider и California, Jeep Grand Cherokee, Lamborghini Huracan, Maserati Ghibli S.