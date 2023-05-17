В Москве начали тестировать мини-электробус "ГАЗель e-City"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве в тестовом режиме запустили первый электробус малого класса "ГАЗель e-City". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сегодня Москва – город № 1 в Европе по числу электробусов, и мы начинаем тестировать новый. При успешном прохождении испытаний рассмотрим возможность замены подобными машинами автобусов малого класса", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Мини-электробус рассчитан на 16 пассажиров. Он предназначен для маршрутов с низким пассажиропотоком и способен проехать по узким улицам, недоступным для больших автобусов и электробусов.

Как рассказали в Дептрансе, "ГАЗель e-City" отличается тихим ходом и экологичностью. Она оснащена современным оборудованием, обеспечивающим комфорт и безопасность пассажиров, в том числе кондиционером мультимедийным и камерами видеонаблюдения.

Встретить новый электробус можно на маршруте 883, который проходит в ЗАО. Его испытания продлятся до конца февраля следующего года.

Ранее в Московском метрополитене и на МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку". Пока нововведение оценивают сами работника транспорта. Проездной будет представлять из себя QR-код, который можно отсканировать на турникет, а позже и на валидаторе в наземном транспорте.

