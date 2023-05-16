Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном метро и МЦК начали тестировать виртуальную "Тройку", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Пока работу сервиса оценивают сотрудники на станциях Кольцевой, Замоскворецкой линий и Московского центрального кольца – скоро и вы сможете его опробовать", – отметили в сообщении.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что виртуальную "Тройку" можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Благодаря такой карте пассажиры смогут приобретать большинство билетов, которые будут в виде QR-кода. Его необходимо отсканировать на турникете метрополитена или на валидаторе в наземном транспорте.

Ликсутов уточнил, что продолжается улучшение карты "Тройка" по задаче Сергея Собянина. Благодаря виртуальной карте пассажиры смогут отказаться от пластика и оплачивать проезд при помощи телефона.

Ранее сообщалось, что билет "Кошелек" карты "Тройка" начал работать на Павелецком направлении, в скором времени билеты будут активны и на Ярославском направлении. Стоимость поездок не изменится, так как она автоматически рассчитывается в соответствии с действующими тарифами в зависимости от дальности поездок пассажиров.



Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро