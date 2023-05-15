Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработал на Павелецком направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Билет "Кошелек" карты "Тройка" начал работать на Павелецком направлении, в скором времени билеты будут активны и на Ярославском направлении. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Оплата "Кошельком" очень удобна и экологична: не надо стоять в очереди за разовым бумажным билетом. Его можно пополнить как в кассах, автоматах, так и удаленно", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что стоимость поездок не изменится, так как она автоматически рассчитывается в соответствии с действующими тарифами в зависимости от дальности поездок пассажиров.

С 3 июня карта "Тройка" может быть заблокирована в том случае, если пассажир не приложит ее к турникету или валидатору на выходе со станций Московского центрального диаметра (МЦД). При этом разблокировка карты будет бесплатна, уточнили в ведомстве.

В случае блокировки пассажирам необходимо обратиться к кассирам на станциях МЦД или в пригородные кассы. Если карта будет заблокирована второй раз, то за это придется доплачивать, добавили в Дептрансе.

"С увеличением числа пассажиров, которые пользуются "Тройкой", очень важно не допустить критического роста незавершенных поездок, иначе билетная система не сможет работать корректно", – объяснили в ведомстве.

В Дептрансе призвали помнить, что использование карты на турникетах – это подтверждение заключения договора между пассажиром и перевозчиком. Помимо этого, оплата проезда будет гарантировать получение страховых выплат.

Ранее Дептранс сообщал о появлении тематических "Троек" и билетов "Единый" на одну или две поездки, которые посвящены 88-летию метро Москвы. Купить памятную карту можно на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), а "Единый" – в автоматах и кассах по продаже билетов.



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