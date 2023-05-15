Эксперты оценили предложение Совфеда убрать электросамокаты с улиц Москвы

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Запрет электросамокатов – мера, которая лишит россиян удобного способа передвижения, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на директора по развитию компании STEP Алексея Смирнова.

"Полный запрет электросамокатов – это слишком жесткая мера, совершенно избыточная. <...> Такие изменения приводят к снижению пробок на дорогах, а в долгосрочной перспективе и к улучшению экологической ситуации", – заявил Смирнов.

По словам урбаниста, выбор велосипеда или самоката зависит от развитости соответствующей транспортной инфраструктуры, которая будет обеспечивать комфорт всех участников дорожного движения.

Смирнов привел в пример попытку запрета арендных электросамокатов в Копенгагене в 2020 году. Спустя два года ограничения отменили, однако при этом обязали водителей электросамокатов носить шлем при езде, а также запретили управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт заявил, что электросамокат "уже является полноценным участником дорожного движения в Москве" и предложил рассмотреть введение цифровых идентификаторов, которые передают данные об устройстве, в региональный сервис. Такая инициатива позволит обеспечить безопасность людей на дорогах, резюмировал Смирнов.

С другой стороны, председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович считает, что электросамокаты надо запретить из-за участившихся наездов на пешеходов.

"Я видела видео в интернете, когда люди на электросамокатах на большой скорости сбивали детей. При этом пострадать может не только ребенок, но и взрослый, пожилой человек. И происходит это нередко. На мой взгляд, сейчас необходимо сделать паузу в использовании электросамокатов, по крайней мере временно запретить их", – выразила мнение Карпович.

Эксперт заявила, что на данный момент большинство водителей не соблюдают вступившие в действие с 1 марта правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности.

При этом, по мнению Карпович, снять ограничения на электросамокаты можно только после подготовки соответствующей инфраструктуры. Эксперт предложила увеличить число велосипедных дорожек и разработать законодательные механизмы защиты жизни и здоровья пешеходов. Если и это не поможет, то электросамокаты следует запретить на постоянной основе, резюмировала Карпович.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электрические самокаты с улиц города. Как отметил сенатор, в последнее время произошло слишком много ДТП с их участием. При этом по мнению Клишаса, электросамокаты можно оставить в парках, так как там для них размечены специальные дорожки.

Более 60 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в этом году в Москве