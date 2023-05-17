Сезонный поезд между Москвой и Калининградом начнет курсировать с 11 июня

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

С 11 июня 2023 года из Калининграда в Москву отправится первый сезонный поезд № 148/147. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").

В компании пояснили, что Калининград и населенные пункты области являются популярными среди путешественников. На фоне роста спроса поезд вновь начнет курсировать между городами.

"Первый рейс из Калининграда отправляется 11 июня, а из Москвы – 13 июня, далее поезд будет курсировать по отдельным датам", – говорится в сообщении.

В каждом составе одновременно могут проезжать не более 300 пассажиров. В поездах предусмотрены плацкартные и купейные вагоны с местами для маломобильных пассажиров и кондиционерами.

Помимо сезонного, в Калининград ходят фирменные поезда № 29/30 "Янтарь" из Москвы, № 79/80 из Санкт-Петербурга и № 59/360 из Адлера.

"Напоминаем, что в курортные города Калининградской области можно доехать по "единому билету" на поезд и автобус", – добавили в компании.

На период летнего сезона ОАО "РЖД" назначат 1,5 тысячи дополнительных поездов, следующих в южные города России. Большинство из них соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском. В случае резкого увеличения спроса поезда добавят дополнительно еще раз.

