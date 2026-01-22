Мошенники могут атаковать российских дачников

Фото: depositphotos/itpow

Телефонные мошенники начали готовиться к массовым атакам на владельцев загородных участков в России. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на данные аналитиков.

Специалисты выявили выгрузку парсинга по 10 тысячам российских СНТ, что может говорить от готовящейся атаке злоумышленников на дачников. По их мнению, аферисты могли получить данные о юрлицах СНТ, включая адреса, ИНН, телефоны и электронные почты.

Эксперты предупредили, что аккаунты граждан могут взломать с помощью подбора паролей из утекших баз. Кроме того, преступники способны перерегистрировать "брошенные" электронные почтовые ящики для использования в своих целях.

Специалисты призвали дачников соблюдать осторожность и всегда уточнять информацию, которая поступает даже с внешне легитимных адресов или номеров.

Вместе с тем мошенники стали массово рассылать гражданам предложение установить "новую версию" мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России), которая якобы работает без замедлений и ограничений. Под предлогом улучшения качества связи аферисты убеждают пользователей перейти по сомнительной ссылке и установить стороннее приложение.