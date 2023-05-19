В Москве улучшили 34 маршрута наземного транспорта в этом году

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2023 года в столице улучшили работу 34 маршрутов автобусов и электробусов в 9 округах, это почти 60 районов. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Мы внимательно следим за дорожной обстановкой, выявляем точки притяжения горожан, запускаем транспорт и остановки рядом с новыми жилыми кварталами, чтобы москвичи совершали комфортные поездки", – сказано в сообщении.

Известно, что наземный транспорт теперь ходит ближе к станциям БКЛ и МЦД, социальным объектам, проезжает рядом с жилыми домами. Всего новыми маршрутами пользуются более 100 тысяч пассажиров каждый будний день, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дептранс добавил, что больше всего маршрутов усовершенствовали в ЮЗАО – 13 и ВАО – 10.

До конца следующего года электробусный парк построят в столичном районе Новокосино. Проектом будет предусмотрено административное здание, мойки и склад запчастей. В настоящее время там завершается обустройство зарядной инфраструктуры.

Также в Москве в тестовом режиме запустили первый электробус малого класса "ГАЗель e-City". Мини-электробус рассчитан на 16 пассажиров. Он предназначен для маршрутов с низким пассажиропотоком и способен проехать по узким улицам, недоступным для больших автобусов и электробусов.