В "Росатоме" рассказали о создании суперточных ядерных часов

Фото: 123RF.com/yurolaitsalbert

Российские ученые вплотную подошли к формированию суперточных ядерных часов для космоса, связи и телевидения. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ, "Росатом"), академик РАН Александр Сергеев.

По его словам, предельная точность атомных часов, использующихся в спутниковых системах навигации, составляет 10 в минус 18-й степени.

"Но для квантовых систем этого мало. Разработка позволит повысить точность измерения времени на два порядка", – пояснил ученый.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о запуске серийного производства спутника "Зоркий", который является аналогом системы спутникового интернета Starlink. По его словам, "Зоркий" проводит съемку из космоса, на базе которой формируются цифровые карты. С их помощью беспилотники осуществляют свое передвижение.

Кроме того, глава "Роскосмоса" назвал проект "Рассвет" российским ответом Starlink. Он также рассказал, что в России появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.

