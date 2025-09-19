Камчатку в тестовом режиме переведут на спутниковую связь

Фото: 123RF/alfazetchronicles

В ночь с 20 на 21 сентября Камчатку в тестовом режиме переведут на резервный спутниковый ресурс. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 01:00 до 07:00 по местному времени все жизнеобеспечивающие службы будут работать через спутниковый канал.

Как пояснил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Николай Киселев, тестирование позволит выявить технические нюансы и подготовиться к предстоящим работам.

"В преддверии проведения работ на магистральном кабеле ПАО "Ростелеком" проведет тестирование по переводу трафика Камчатского края с волоконно-оптических каналов связи на спутник. Именно этот спутниковый резерв будет обеспечивать нас трафиком в период проведения работ на мысе Левашова", – рассказал Киселев.

Тестовые мероприятия проводятся в преддверии ремонтных работ по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин – Камчатка" в районе мыса Левашова, запланированных на 25–29 сентября.

