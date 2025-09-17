Глава "Роскосмоса" сообщил о скором появлении аналога Starlink

Фото: ТАСС/Zuma/NASA/Bill Ingalls

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире "Соловьев LIVE" анонсировал появление аналога западной системы спутникового интернета Starlink.

"Скоро дадим свой терминал", – сообщил Баканов, отвечая на реплику ведущего по поводу того, что российские военные так же, как и украинские солдаты, применяют созданные в США терминалы.

Ранее глава "Роскосмоса" заявлял, что проект "Рассвет" от "Бюро 1440" станет российским ответом Starlink, который был создан компанией SpaceX под руководством американского предпринимателя Илона Маска.

Баканов также рассказал, что в России появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.

Помимо этого, он анонсировал лунную электростанцию и космическую обсерваторию "Спектр-УФ", которая заменит телескоп "Спектр-РГ".

