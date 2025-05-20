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20 мая, 19:04

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Глава "Роскосмоса" Баканов: проект "Рассвет" от "Бюро 1440" станет ответом Starlink

Проект "Рассвет" станет ответом Starlink – глава "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Проект "Рассвет" от "Бюро 1440" станет российским ответом Starlink Илона Маска. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

По его словам, в России также появится низкоорбитальная широкополосная связь, а рынок беспилотников получит повышенную точность навигации до 2,5 метра с помощью системы ГЛОНАСС.

Баканов также анонсировал лунную электростанцию и космическую обсерваторию "Спектр-УФ", которая заменит телескоп "Спектр-РГ".

Ранее Баканов рассказывал, что к проекту Международной научной лунной станции, который реализуют Россия и Китай, присоединились еще 13 стран. Среди них – Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия и Боливия.

Россия обладает выдающимися научными школами в области исследования Луны и Марса, а также Венеры, отечественные технологии посадки на которую пока не превзойдены никем в мире, добавил глава "Роскосмоса".

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