Выбросившего дочь в окно уфимца направят на принудительное лечение

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Расследование уголовного дела в отношении уфимца, выбросившего свою дочь из окна, завершено. Мужчину направят на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое психическое расстройство, из-за которого он не мог адекватно оценивать свои действия как во время преступления, так и сейчас.

В связи с этим эксперты рекомендовали ему лечение в специализированной психиатрической клинике.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", – добавили в СК.

ЧП произошло в одном из домов на улице Ульяновых в Уфе в начале октября 2025 года. 34-летний мужчина выбросил из окна свою дочь, а после выкинул вещи и разгромил квартиру.

Правоохранители задержали отца и возбудили уголовное дело по двум статьям. В ходе расследования было установлено, что он находился в психически нестабильном состоянии.

Спустя время выяснилось, что задержанный лечился у психиатра 15 лет назад. На момент совершения преступления мужчина не наблюдался у специалиста, но мог обращаться в хозрасчетные клиники. Со слов соседей, фигурант злоупотреблял алкоголем.