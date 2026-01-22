Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 09:18

Происшествия

Выбросившего дочь в окно уфимца направят на принудительное лечение

Фото: телеграм-канал "Следком Башкирии"

Расследование уголовного дела в отношении уфимца, выбросившего свою дочь из окна, завершено. Мужчину направят на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, проведенная судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое психическое расстройство, из-за которого он не мог адекватно оценивать свои действия как во время преступления, так и сейчас.

В связи с этим эксперты рекомендовали ему лечение в специализированной психиатрической клинике.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", – добавили в СК.

ЧП произошло в одном из домов на улице Ульяновых в Уфе в начале октября 2025 года. 34-летний мужчина выбросил из окна свою дочь, а после выкинул вещи и разгромил квартиру.

Правоохранители задержали отца и возбудили уголовное дело по двум статьям. В ходе расследования было установлено, что он находился в психически нестабильном состоянии.

Спустя время выяснилось, что задержанный лечился у психиатра 15 лет назад. На момент совершения преступления мужчина не наблюдался у специалиста, но мог обращаться в хозрасчетные клиники. Со слов соседей, фигурант злоупотреблял алкоголем.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика