Названы компании, на которые распространяется закон об IT-гигантах в РФ

17:00
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Предварительный список интернет-ресурсов, которые могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает в себя 20 платформ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По данным специалиста, среди соцсетей в перечень были добавлены Facebook, Instagram, TikTok и Twitter. Кроме того, под действие закона подпадают мессенджеры и почтовые сервисы, такие как WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail.
"Видеохостинги YouTube, Twitch.tv. <...> Поисковики Google, Bing.com. Провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Онлайн-торговля Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также Wikipedia.org", – добавил Хинштейн.
Действующая редакция законопроекта подразумевает, что новые нормы распространяются на интернет-ресурсы с ежедневной аудиторией более 500 тысяч россиян.
В мае в Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать филиалы в РФ. Такие представительства обязаны будут нести ответственность за действия платформ, а также представлять их в государственных и судебных инстанциях.
В парламент также был внесен законопроект, который предусматривает блокировку крупных иностранных интернет-ресурсов за отказ открыть представительство в России. Речь идет о частичном или полном ограничении доступа.
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