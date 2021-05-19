Принят закон об увеличении штрафов за разглашение информации ограниченного доступа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает десятикратное увеличение административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.
Теперь за разглашение соответствующих сведений физическим лицам грозит штраф в размере 5–10 тысяч рублей, должностным – 40–50 тысяч, а юридическим – 100–200 тысяч.
Кроме того, вводится штраф за распространение данных о мерах безопасности, применяемых к сотрудникам правоохранительных или контролирующих органов или к их близким. Гражданам придется заплатить 50–70 тысяч рублей, должностным лицам – 100–300 тысяч, юридическим – 300–500 тысяч. Вторых в установленном случае могут также дисквалифицировать на срок до трех лет.
Штрафы за сбор, передачу и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств могут начинаться от 20 тысяч рублей и достигать 300 тысяч рублей в зависимости от ответственного за правонарушение лица.
Ранее в Госдуме предложили обязать IT-гигантов открывать свои филиалы в России. Законопроект касается ресурсов, чья аудитория превышает 500 тысяч посетителей в день. Отказ от исполнения обязательства может повлечь запреты на размещение рекламы, денежные переводы от россиян, а также использование их персональных данных.
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