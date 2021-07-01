Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе сервиса

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Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Большинство пользователей пожаловались на сбои в работе сайта соцсети – 68%. На проблемы в отправке сообщений пожаловались 29%, на невозможность войти в свою учетную запись – 3%.
Активнее всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.
Ранее российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. 24 июня было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее частыми были проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).
О неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России.