Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе сервиса

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Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей пожаловались на сбои в работе сайта соцсети – 68%. На проблемы в отправке сообщений пожаловались 29%, на невозможность войти в свою учетную запись – 3%.

Активнее всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее российские пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в его работе. 24 июня было зарегистрировано несколько сотен технических жалоб. Наиболее частыми были проблемы при подключении к мессенджеру (88%) и трудности при отправке сообщений (12%).

О неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах России.