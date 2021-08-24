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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В платежном сервисе Samsung Pay запустят пилотный проект по использованию виртуальной транспортной карты "Тройка". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Мэр Москвы поставил задачу – запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. Поддержка виртуальной "Тройки" в Samsung Pay – еще один шаг в данном направлении", – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, среди пассажиров год от года становятся все более популярными бесконтактные сервисы. За 7 месяцев текущего года число пассажиров, которые воспользовались такими способами оплаты проезда, выросло до 60 миллионов.
Ранее сообщалось, что виртуальную карту "Тройка" можно будет переносить со смартфона на смартфон. В случае, если вы решите поменять устройство, проездной никуда не денется.
Ликсутов отмечал, что скорость работы виртуальной "Тройки" несколько быстрее оплаты банковской картой – менее 1 секунды. По его словам, в департаменте работают над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной "Тройке" – 0,3-0,5 секунды.
Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay
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