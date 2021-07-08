Еще 159 парковочных мест для резидентов появилось в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На одиннадцати улицах Москвы появились новые парковочные места для резидентов, как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"В Москве появилось еще 159 парковочных мест только для жителей. <...> Жителям станет проще парковаться на 11 улицах", – заявили в ведомстве.
В Дептрансе уточнили, что оформить разрешение на новые парковочные участки можно в Хамовниках, Сокольниках, Измайлове, Пресненском, Таганском, Мещанском и Донском районах. Пользоваться ими могут владельцы парковочных разрешений для резидентов и многодетных семей.
В июле приложение "Парковки Москвы" дополнили информацией о 43 коммерческих и частных парковках столицы. Благодаря этой опции можно заранее узнать о свободных местах – например, у Парка Горького.
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