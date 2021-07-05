Информация о 43 парковках стала доступна в приложении "Парковки Москвы"

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В приложении "Парковки Москвы" появилась информация о 43 коммерческих и частных парковках столицы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь в приложении можно посмотреть загруженность парковок у Парка Горького, "Декатлона" в Балашихе, подземного паркинга БЦ "ВЭБ.РФ" и других мест.

Посетители смогут заранее узнавать о свободных местах на паркинге.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в 12 столичных районах появятся новые парковки для резидентов. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше тысячи.

В ближайшее время резидентские места появятся в следующих районах Москвы: Донском, Таганском, Пресненском, Даниловском, Мещанском, Преображенском, а также в Хамовниках, Якиманке, Арбате, Сокольниках, Лефортове и Теплом Стане.