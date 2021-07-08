Многодетным семьям предоставили скидку 15% на парковку в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В честь Дня любви, семьи и верности в аэропорту Шереметьево ввели льготный тариф на парковку для многодетных семей. Им предоставили скидку в размере 15%, сообщает пресс-служба авиагавани.

Скидка будет действовать на услуги парковки в многоуровневых паркингах терминалов B и D.

Ей могут воспользоваться пассажиры и гости аэропорта, предоставившие до оплаты услуг парковки удостоверение многодетной семьи, выданное в любом регионе РФ.

Для оформления льготы клиентам надо обратиться в офисы администрации паркингов.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве ежегодно усиливают меры поддержки для семей с детьми. По ее словам, за последние 10 лет число многодетных семей в городе выросло в три раза.

Она добавила, что огромное число услуг доступно московским семьям в режиме онлайн. Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают различные услуги в онлайн-формате. Горожане могут записать детей в школу, детсад и кружки, получить путевки в оздоровительный лагерь, а также узнать результаты ЕГЭ.

В столице возраст молодых семей увеличили с 30 до 36 лет. Это позволяет еще большему количеству семей рассчитывать на получение выплаты на рождение ребенка. По сравнению с 2010 годом величина выплаты выросла в 2,4 раза, отметила вице-мэр.