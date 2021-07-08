Число многодетных семей выросло в Москве в 3 раза за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице ежегодно усиливают меры поддержки для семей с детьми, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за последние 10 лет число многодетных семей в городе выросло в три раза.

"С каждым годом мы все больше внимания уделяем поддержке семей с детьми. Получать соцуслуги становится все проще, более 380 услуг сейчас доступны в онлайн-формате. Постоянно увеличивается размер различных пособий и расширяются категории, которые их получают", – сказала Ракова.

Она добавила, что огромное число услуг доступно московским семьям в режиме онлайн. Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают различные услуги в онлайн-формате. Горожане могут записать детей в школу, детсад и кружки, получить путевки в оздоровительный лагерь, а также узнать результаты ЕГЭ.

В столице возраст молодых семей увеличили с 30 до 36 лет. Это позволяет еще большему количеству семей рассчитывать на получение выплаты на рождение ребенка. По сравнению с 2010 годом величина выплаты выросла в 2,4 раза, отметила вице-мэр.

Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет могут выбрать новое региональное пособие. Родители могут продолжить получать нынешнее пособие в размере 7,7 тысячи рублей в месяц или подать заявление на получение новой выплаты, однако в более высоком размере.

Если в семье воспитываются несколько детей от 3 до 7 лет, выплата назначается на каждого ребенка. Порядок присвоения льготного статуса многодетной семьи стал удобнее и комфортнее. Теперь его можно оформить в электронном виде.

Одно из приоритетных направлений работы властей города – устройство детей-сирот в семьи. В Москве работают центры содействия семейному воспитанию, а их главная задача – найти детям семьи. За последние шесть лет число ребят, которые воспитываются в организациях для детей-сирот, сократилось почти в четыре раза.

Одной из форм поддержки приемных родителей в столице стал пилотный проект по имущественной поддержке семей, которые приняли на воспитание одновременно пятерых детей, трое из которых имеют инвалидность или являются подростками. Такой семье предоставляют квартиру. С 2014 года 46 семей взяли на воспитание 286 детей.

Ранее сообщалось, что Москва, согласно данным исследования международной компании BCG, вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан. Российская столица набрала 62 балла, всего рассматривалось 16 городов, в том числе девять мировых столиц, сопоставимых с Москвой.

Кроме того, Москва попала в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования Cities of Choice. Рейтинг подготовили в Boston Consulting Group, проанализировав 16 крупнейших городов мира.

