Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

16:44
Фото: depositphotos/tatsianama
Пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" жалуются на сбои в ее работе. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Отчеты о неполадках стали поступать в районе 16:00 по московскому времени. К 16:22 портал зарегистрировал 989 жалоб.
Сообщения поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Екатеринбурга и других российских городов.
Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Информация о сбоях стала поступать в понедельник, 9 августа, около 13:03 по московскому времени. С проблемами столкнулись жители России, Украины, Белоруссии и других стран.
На 17:10 по московскому времени стало известно, что "ВКонтакте" устранила сбой в работе социальной сети.
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