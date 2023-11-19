19 ноября, 14:23Политика
Офицер ВСУ сообщил о массовом бегстве иностранных наемников с Украины – СМИ
Фото: AP Photo/Alex Babenko
Многие иностранные наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями. Об этом один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал CNN.
По его словам, наемники приезжают на Украину, так как это "хорошая отметка в их резюме", но участия в боевых действиях, как правило, не принимают.
Костюк объяснил, что большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но не знают, сколько используется артиллерии.
Ранее бойцы российской группировки "Центр" взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона украинской армии. Отмечается, что наемники шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.
До этого недалеко от населенного пункта Работино в Запорожской области российская армия обнаружила французских наемников ВСУ. Вместе с ними также присутствовали бойцы ВСУ из Польши. Иностранные наемники имели при себе большое количество вооружений НАТО.
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