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Многие иностранные наемники, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями. Об этом один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал CNN.

По его словам, наемники приезжают на Украину, так как это "хорошая отметка в их резюме", но участия в боевых действиях, как правило, не принимают.

Костюк объяснил, что большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но не знают, сколько используется артиллерии.

Ранее бойцы российской группировки "Центр" взяли в плен двух грузинских наемников-снайперов из иностранного легиона украинской армии. Отмечается, что наемники шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

До этого недалеко от населенного пункта Работино в Запорожской области российская армия обнаружила французских наемников ВСУ. Вместе с ними также присутствовали бойцы ВСУ из Польши. Иностранные наемники имели при себе большое количество вооружений НАТО.

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