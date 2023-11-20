20 ноября, 09:10Политика
ВСУ отправили на линию фронта танки Leopard 1A5 с уязвимой броней – СМИ
Фото: ТАСС/dpa/Philipp Schulze
Вооруженные силы Украины отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал обозревателя Дэвида Экса для Forbes.
"Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", – отметил он.
По словам журналиста, российские танки Т-55, выпущенные в 1950-х годах, защищены куда более лучше, чем "Леопарды".
До этого Экс заявил, что украинские войска не умеют правильно использовать Leopard на поле боя. Это может привести к полной потере западного арсенала. По словам журналиста, ошибка ВСУ заключается в применении танков без поддержки пехоты.
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