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Вооруженные силы Украины отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал обозревателя Дэвида Экса для Forbes.

"Нет защиты от дронов. Нет кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов", – отметил он.

По словам журналиста, российские танки Т-55, выпущенные в 1950-х годах, защищены куда более лучше, чем "Леопарды".

До этого Экс заявил, что украинские войска не умеют правильно использовать Leopard на поле боя. Это может привести к полной потере западного арсенала. По словам журналиста, ошибка ВСУ заключается в применении танков без поддержки пехоты.



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