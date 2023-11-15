Спецназ РФ уничтожил "наглый" БМП ВСУ после нескольких дней охоты

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы спецназа "Сибирь" группировки войск "Юг" после нескольких дней охоты уничтожили украинский БМП, который ежедневно вел огонь по позициям ВС РФ под Клещеевкой. Об этом рассказал командир группы отряда.

"Уничтожили БМП противника. Командованием была поставлена задача обнаружить место, откуда работает с закрытой огневой позиции по нашим передовым подразделениям. Наглый, дерзкий экипаж выходит и ежедневно отрабатывает по нашим позициям", – приводит его слова РИА Новости.

Командир рассказал, что его расчет открыл охоту на этот "наглый" БМП. В течение нескольких дней командование анализировало характер действий противника и выбирало место для работы с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Командование выбирало позицию, исходя из разведданных и личного опыта, а также из понимания того, как действует противник и конкретно командир экипажа БМП, поделился боец.

"Заранее была подготовлена наша позиция, его ожидали, ну, соответственно, противник допустил ошибку, выехал, работать начал с закрытой огневой позиции по нашим подразделениям, за что и был наказан", – резюмировал командир.

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