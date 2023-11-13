Российские военные ликвидировали "лучшего танкиста ВСУ" Гацанюка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали украинского танкиста Максима Гацанюка, который считался лучшим в кругах украинской армии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что изначально новость появилась в СМИ Украины, затем ее подтвердили представители Рады города Погребище Винницкой области в социальных сетях.

Мужчина был смертельно ранен в Запорожской области в районе села Соколовка, предположительно, 8 ноября. Он не раз появлялся в эфирах национального телевидения, убеждая общественность в том, что "Киев очень близок к победе".

Ранее бойцы российского спецназа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, командовал французский офицер. Добавлялось, что француз мог быть командиром группы, но выяснить это наверняка не удалось, так как в ходе боя вся украинская ДРГ была ликвидирована.

До этого Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации на Украине, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк. По его словам, офицеры, получившие увечья на поле боя, обязаны передать свой опыт молодым командирам.

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