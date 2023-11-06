Тяжело раненный в зоне СВО Герой России Сайфуллин вернулся на фронт

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Герой России полковник Рустам Сайфуллин, дважды раненный во время спецоперации на Украине, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк, сообщает РИА Новости.

Как он сам заявил, он не имеет права отлеживаться дома и жалеть себя, лежа на кровати. По его словам, офицеры, получившие увечья на поле боя, обязаны передать свой опыт молодым командирам.

Приехав к своим бойцам, Сайфуллин высоко оценил их службу.Он отметил, что полк – это его боевая семья, рядом с которой он "дышит полной грудью".

Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения. Благодаря этому его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" трех героев России, которые в рамках выполнения задач в ходе спецоперации на Украине ликвидировали 32 вражеских танка.

Среди них командир мотострелкового полка Иван Клещерев, командир мотострелковой бригады Роман Федоров и командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков.

За проявленное мужество и героизм министр также передал военнослужащим именное огнестрельное оружие. Шойгу подчеркнул, что о подвигах российских бойцов знают не только в РФ, но и в других странах.

Сергей Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода с позывным Большой