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С начала текущего месяца потери ВСУ составили более 13 700 бойцов и 1 800 единиц вооружения. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе коллегии министерства он добавил, что российская армия действует мужественно и эффективно, а многие военные украинской стороны сдаются в плен. По словам Шойгу, ВС РФ продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях.

Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире радио КП, украинские войска высаживаются на левом берегу Днепра в целях популизма. Глава региона уточнил, что река и ее левый брег в низовьях имеют много островов и болотистых земель.

"Натовцы используют эти места как полигон. Они отправляют украинцев в резиновых лодках с электромоторами, которые ночью сложно увидеть и услышать. Небольшими частями перебрасывают их с правого берега на левый, в населенные пункты на островах", – сказал Сальдо.

Продолжительность нахождения бойцов ВСУ на левом берегу Днепра составляет два или три дня, добавил губернатор Херсонской области. Попадая на эти участки, продолжил Сальдо, многие украинские солдаты предпочитают сдаться российским военным.

Ранее Шойгу поздравил бойцов и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в решение сложных задач в ходе спецоперации. Глава ведомства выразил уверенность в том, что ракетные войска будут и дальше способствовать укреплению обороноспособности государства.