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Вооруженные силы Украины высаживаются на левом берегу Днепра ради популизма, сообщил радио КП глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, левый берег и сам Днепр в низовьях имеет много островов и болотистых земель и НАТО использует эти места как полигон.

Сальдо добавил, что Альянс отправляет украинцев в резиновых лодках с электромоторами, которые ночью сложно увидеть и услышать, а затем небольшими частями перебрасывают их с правого берега на левый – в населенные пункты на островах.

По словам главы региона, украинские солдаты находятся на левом берегу Днепра недолго – два или три дня, и многие из них, попав на эту территорию, предпочитают сдаться российским военным.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще 30% территорий, если киевское руководство не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Экс-военный обратил внимание, что пять областей уже стали законными объектами освобождения из-за нестремления Киева к миру.

До этого он отмечал, что Америка не понимает, как Россия смогла создать такую сильную ПВО в зоне проведения спецоперации. Многоуровневая и сложная система ПВО России, по мнению Риттера, сбивает все, что взлетает у противника в зоне боевых действий.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки