01 ноября, 13:45Политика
Экс-разведчик США заявил, что Украина может потерять еще 30% территорий
Фото: 123RF/sandsua
Украина может потерять еще 30% территорий, если киевское руководство не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-военный обратил внимание, что пять областей уже стали законными объектами освобождения из-за нестремления Киева к миру.
"Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своих земель", – сказал Риттер в опубликованном на YouTube-канале ролике.
В результате, по словам бывшего американского разведчика, Украина перестанет существовать в нынешнем виде с правительством во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
До этого Риттер заявил, что российская армия проводит операции, способные полностью ликвидировать украинские войска. После их проведения у ВСУ почти не осталось авиации. В результате активных действий российских сил ПВО многие украинские пилоты отказались взлетать на своих истребителях, заявил он.
Читайте также