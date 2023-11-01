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Украина может потерять еще 30% территорий, если киевское руководство не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Экс-военный обратил внимание, что пять областей уже стали законными объектами освобождения из-за нестремления Киева к миру.

"Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20–30% своих земель", – сказал Риттер в опубликованном на YouTube-канале ролике.

В результате, по словам бывшего американского разведчика, Украина перестанет существовать в нынешнем виде с правительством во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

До этого Риттер заявил, что российская армия проводит операции, способные полностью ликвидировать украинские войска. После их проведения у ВСУ почти не осталось авиации. В результате активных действий российских сил ПВО многие украинские пилоты отказались взлетать на своих истребителях, заявил он.

