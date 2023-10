Фото: 123RF/bumbledee

Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, когда закончится конфликт. Об этом американский журналист Гарланд Никсон заявил на YouTube-канале Through the eyes of.

"Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины", – подчеркнул он.

По мнению Никсона, правительство президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ждет катастрофа. Он объяснил, что у Киева заканчивается оружие, солдаты, Запад не может и далее помогать Украине.

Журналист считает, что ВСУ и украинскую политическую элиту ожидает крах.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что солдаты ВС РФ создали три огромных "котла", которые вынуждают ВСУ направлять туда резервы для удержания своих позиций. При этом контроль в зоне боевых действий продолжает удерживать российская армия.

До этого французский генерал Бруно Клермон заявил, что окончание конфликта на Украине на данном этапе означало бы победу России. Уточнялось, что украинское командование допустило ошибку, ожидая, что выход к первой линии обороны российских сил приведет к краху всей системы обороны ВС РФ.

